Москва, 1 октября, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не знает, зачем на матч чемпионата России с «Ростовом» приехал английский защитник Джон Терри. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

По словам Карреры, цель визита Терри ему неизвестна.

Напомним, бывший капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри в сопровождении футбольного агента Марко Трабукки посетил матч «Спартака» и «Ростова».

Ранее сообщалось о возможном переходе Терри в «Спартак». Однако затем 37-летний защитник отклонил предложение красно-белых о подписании контракта.