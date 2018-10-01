Красноярск, 1 октября, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Первой в России огонь зимней Универсиады — 2019 встретила Москва. Сегодня, 1 октября, в мэрии Красноярска ИА REGNUM сообщили подробности старта российского этапа эстафеты огня. 29 сентября колбу с огнём на сцену в парке «Зарядье» вынес мэр Красноярска Сергей Ерёмин. Её принял министр спорта России Павел Колобков.

Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске Российский этап эстафеты огня зимней универсиады 2019 года

«С этого момента пульс Универсиады начинает биться учащённо. Начинается длинная дистанция: от столицы России — к столице Универсиады», — сказал Сергей Ерёмин.

Общая протяжённость маршрута эстафеты огня в Москве — 7500 метров. По столице факел пронесли 57 факелоносцев. Из Москвы огонь Универсиады отправится в Калининград, где эстафета пройдёт 3 октября.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года состоится в марте 2019 года в Красноярске. В правительстве Красноярского края напомнили, что эстафета огня Универсиады — 2019 стартовала 20 сентября 2018 года в итальянском Турине. Затем огонь побывал в Алма-Ате (Казахстан) и в Харбине (КНР). После этого начался российский этап эстафеты огня, в рамках которого его пронесут по 30 крупным городам России. Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске — столице Студенческих игр.