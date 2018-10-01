Манчестер, Великобритания, 1 октября, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на неделю отстранил защитника Бенжамена Менди от занятий с командой. Об этом сообщает Goal.

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Отмечается, что Менди наказан за то, что 23 сентября опоздал на три часа на восстановительные процедуры.

Футболист объяснил это тем, что посетил боксёрский поединок между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным, который состоялся в Лондоне поздно вечером 22 сентября. Гвардиола посчитал, что это не является уважительной причиной.

Отметим, что в настоящее время Менди проходит восстановление после травмы плюсневой кости. В текущем сезоне Английской премьер-лиги он принял участие в четырёх матчах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Напомним, британец Энтони Джошуа победил российского боксера Александра Поветкина в бою за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. В седьмом раунде Джошуа отправил Поветкина в нокаут.

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