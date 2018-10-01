Пермь, 1 октября, 2018, 08:01 — ИА Регнум. В Перми некачественные роллы и суши стали причиной госпитализации местной жительницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Мотовилихинском районном суде города, факт отравления зафиксирован осенью 2017 года, сейчас состоялся суд с рассмотрением дела о компенсационных выплатах за моральный вред и лечение.

sayama Роллы

После употребления в пищу блюд японской кухни пострадали четыре человека, одному потребовалась госпитализация. С отравлением женщину доставили в инфекционное отделение медико-санитарной части.

Проведенная Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю проверка выявила прямую связь между употреблением в пищу роллов и сетов, приготовленных в городском кафе, и заболеванием. Ведомство выступило в интересах пермячки истцом.

Итогом рассмотрения дела об отравлении стало заключение мирового соглашения. Предприниматель обязался возместить более 70 тыс. рублей, заявленных в исковом заявлении: 50 тыс. рублей — компенсация морального вреда и 21 тыс. рублей — затраты на лечение. Определение в законную силу не вступило.