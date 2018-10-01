Париж, 1 октября, 2018, 08:20 — ИА Регнум. В эксклюзивном интервью «Journal du Dimanche» президент Франции Эммануэль Макрон заверил в своем желании придерживаться политического курса, несмотря на низкий уровень популярности, сообщает Europe1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«У меня есть желание вернуться на поле, хотя это может быть трудным», — заявил глава государства в эксклюзивном интервью. Несмотря на многие критические замечания и растущую непопулярность, глава государства все же предупреждает: «Ни в коем случае я не изменю свою политику».

Эммануэль Макрон также обещает «тяжелые решения в отношении религии, трансформацию пенсионной системы в ближайшие месяцы. «Я не сдамся из-за трудностей», — предупреждает он.

Напомним, Эммануэль Макрон также выразил намерение принять непосредственное участие в кампании выборов в Европарламент в середине 2019 года.