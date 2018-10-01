Вашингтон, 1 октября, 2018, 07:51 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Цитата из мф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Бретт Коннолли, Александр Овечкин, Ти Джей Оши, Ник Даут и Деванте Смит-Пелли. В составе «Сент-Луиса» голами отметились Роберт Томас и Джордан Шмальц.

Отметим, что нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов также приняли участие в матче, но результативными действиями не отметились.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ стартует 3 октября.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) —5:2 (0:0, 1:1, 4:1).

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