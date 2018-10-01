Вашингтон, 1 октября, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Выступая 26 сентября на заседании Совета Безопасности ООН, президент США Дональд Трамп воспользовался возможностью обрушиться на Иран с критикой за то, что тот «сеет нестабильность» по всему Ближнему Востоку и продолжает нарушать международное право. Очевидно, что администрация Трампа стремится получить поддержку для восстановления такого же режима санкций, которые заставили Тегеран пойти на соглашение в 2015 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Тем не менее невелика вероятность того, что новые санкции, которые уже сказались на экономике исламской республики, выдавив из нее ряд международных компаний, смогут изменить поведение Тегерана и заставят его подчиниться требованиям Вашингтона, пишет Брэд Стэплтон в статье для The National Interest.

Автор указывает, что тому есть две причины, почему нынешнее давление не сможет привести Иран за стол переговоров так же, как это было в 2015 году, когда был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Во-первых, масштабы требований администрации Трампа невероятно амбициозны.

«Если СВПД затрагивал исключительно ядерную программу Ирана, то администрация Трампа дала понять, что в рамках нового соглашения Тегеран будет должен пойти на демонтаж как своей ядерной, так и баллистической программ и прекратить поддержку политических и военных групп за пределами страны, прежде всего в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене», — указывает автор.

При этом многие граждане страны считают подобные действия крайне важными для их безопасности, поэтому невозможно себе представить, чтобы Тегеран согласился на всеобъемлющее соглашение, которое бы ограничивало его свободу в этих областях.

Во-вторых, из-за выхода США из СВПД Иран будет в еще меньшей степени настроен подписывать какие-либо соглашения с США.

«Среди сторонников жесткой линии в Иране существовал определенный скептицизм и даже оппозиция в отношении принятия СВПД. Эти настроения, несомненно, значительно возросли», — продолжает Стэплтон.

Выход США из СВПД лишь укрепил убежденность многих в Иране в том, что Вашингтону нельзя доверять, поэтому неудивительно, что официальные лица страны отказываются даже начинать переговоры с администрацией Трампа.

Поскольку нынешнее руководство США едва ли сможет добиться подписания всеобъемлющего соглашения с исламской республикой, Иран, скорее всего, продолжит осуществить ту же самую деятельность, которую в Вашингтоне называют абсолютно неприемлемой. На этом фоне уместен вопрос, каковы будут действия Вашингтона в этих условиях.

Автор подчеркивает, что для ответа на этот вопрос, нужно признать сначала, что «иранский ревизионизм» не представляет значительной угрозы для жизненно важных интересов США.

«Хотя США, несомненно, предпочли бы, чтобы власть в таких странах, как Ирак, Йемен и Сирия, взяли прозападные правительства, продолжающаяся в этих странах нестабильность представляет американским экономической и территориальной безопасности незначительную угрозу», — указывает автор.

«Более того, несмотря на то что Тегеран постоянно призывает к уничтожению Израиля, продолжающаяся поддержка Ирана таких группировок, как «Хезболла» и ХАМАС, не может считаться серьезной угрозой для выживания ближайшего союзника США в регионе», — указывает Стэплтон.

Тем не менее Вашингтон всегда может пойти на сдерживание «иранского ревизионизма» с помощью прокси-сил. Такой подход, как показывает история, неизбежно приведет к контрпродуктивным результатам. Так, во время холодной войны стремление противодействовать «коммунистической экспансии» становилось причиной обострения конфликтов по всему третьему миру, а также втягивало США напрямую в военную трясину, которой оказался Вьетнам. Недавним примером этого можно назвать поддержку Вашингтоном войны в Йемене, из-за которой конфликт превратился в гуманитарный кризис.

Таким образом, желание Трампа вывести из Ближнего Востока своих военных является вполне разумной стратегией, и она необязательно будет означать капитуляцию перед Ираном. Наоборот, вместо бесплодных прокси-войн США должны сфокусироваться на инициативах по усилению государственного управления и преодолению этнорелигиозных разногласий, из-за которых Ирану и удается расширять свое влияние на союзников США в регионе.

Напомним, выступая на заседании Совбеза ООН по нераспространению ядерного оружия, глава Белого дома заявил о том, что Россия и Иран «способствуют резне» в Сирии.