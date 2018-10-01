Петропавловск-Камчатский, 1 октября, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Камчатка, с её удивительной, непостижимой природной красотой отпугивает туристов убожеством инфраструктуры. Немногочисленные иностранные туристы калечат ноги, спотыкаясь о брошенный строительный мусор в самом центре неухоженной столицы полуострова. Российский драматург и писатель Евгений Гришковец, побывавший со спектаклями на Камчатке, возмутился диссонансу между роскошной природой и убогой инфраструктурой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мария Анашина Природа Камчатки — одна из самых удивительных в мире

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Нежелание камчатских властей приводить в порядок инфраструктуру пусть уже даже не всего региона, но хотя бы столицы полуострова, давно стало притчей во языцех. На Камчатке до сих пор обсуждают «умопомрачительный» ответ мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко на вопрос местных журналистов о том, намерен ли градоначальник накануне открытия туристического сезона привести в порядок город. Иваненко тогда ответил:

«Я не собираюсь накрашивать губы перед туристами».

Ответ чиновника возмутил камчатцев до глубины души: людям, живущим в одном из самых красивых уголков планеты, стыдно перед туристами за свой грязный город с разбитыми дорогами, помойками на каждом шагу и облезлыми фасадами и дырявым асфальтом. Ответ мэра Иваненко породил весьма нетипичный ответ жителей столицы Камчатки: протестный субботник. Люди, прикрепив к одежде самодельные значки с надписью «Мы не красим губы. Мы красим деревья», вышли на улицы, стали красить специальной краской деревья, убирать мусор. Одну из участниц субботника, многодетную мать, которая привела на уборку города и покраску деревьев своих детей, власти попытались оштрафовать, объявив субботник незаконным. Но возмущение горожан было столь велико, что мэрия от своих планов вынуждена была отказаться.

Сегодня туристический сезон на Камчатке опять открыт. И опять камчатцы возмущаются в социальных сетях по поводу того, что власти палец о палец не ударили, чтобы не позорить их регион перед иностранными и российскими туристами.

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«Сегодня мне реально стало стыдно за наш город. Прекрасный, теплый, солнечный день. Гуляю с семьей в центре Петропавловска. На рейде стоит прекрасный белоснежный лайнер «Норвежская жемчужина». По центру бродят иностранные туристы, фотографируются на фоне убожества под названием «Кафе Бриз». Треснутая плитка и строительный мусор… Играет оркестр. Мы с семьей стоим у какого-то бордюрчика, облицованного камнями, которые из-за плохого, некачественного раствора уже начали отваливаться. Вдруг неподалеку от нас крупная американская женщина, запутавшись ногами в какой-то проволоке, грузно падает на пешеходную дорожку, разламывая и без того «на соплях» приклеенную тротуарную плитку. У меня шок! Думаю, ну все, убилась! Подбегаю, смотрю, нет, шевелится и стонет. Помогаю подняться. Женщина, конечно, благодарна и счастлива, что сумела остаться в живых во время тура по России. У американки в глазах полное непонимание: как можно было так грохнуться на ровном месте?! Я на ломанном английском пытаюсь объяснить, что нужно быть осторожней, что у нас это нормальное явление — строительный мусор под ногами, проволока, открытый канализационный люк, яма в асфальте… И не важно, что это центр города, двор дома, детская площадка… Американка от всей души поблагодарила за спасение и отправилась дальше — осматривать «достопримечательности» нашего города. А мне вдруг вспомнилось высказывание нашего мэра Иваненко: «мы не собираемся накрашивать губы перед гостями нашего города», — написал на своей страничке в социальной сети житель Петропавловска-Камчатского Дмитрий Черницкий.

Сами жители столицы Камчатки называют свой город «бомжатником» и на чем свет ругают власти. Власти на критику практически не реагируют.

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Впечатлениями о поездке на Камчатку поделился в своём электронном дневнике и известный российский писатель и драматург Евгений Гришковец:

«Я никогда не видел такой мощной, непостижимой природной красоты и не бывал ни в одном столь безобразном городе, который являлся бы областным или краевым центром. В Петропавловске-Камчатском с любой точки города видны вулканы и сопки. И в любой точке города ты видишь убожество, которое сотворил человек. Нигде я не видел такого контраста между красотой природы и ужасными результатами человеческой деятельности», — написал драматург.

Больше всего шокировала Гришковца отвратительная архитектура города:

«Непонятно, как у людей на Камчатке получилось построить такой город. Даже стандартные хрущёвки так обшарпаны, обветрены и изуродованы утепляющей швы пеной и прочими последствиями текущего ремонта, который проводился по причине отвратительного качества строительства этих домов, что сносимые в Москве пятиэтажки кажутся удивительными дворцами, а их снос — недопустимой роскошью и барством».

Писателя шокировало, что в центре столицы региона, который мог бы стать центром туризма на Дальнем Востоке, кофе можно выпить, только отстояв очередь в киоск, где продают напиток в картонных стаканах. Жуткое бездорожье, пыль, грязь — ничего другого город предложить не может. А такого количества ржавых гаражей и вообще такого количества ржавого металла гость, по его признанию, не видел больше нигде.

«Нигде я не встречал среди людей такой гордости за свой родной край и таких чемоданных настроений. Все люди любят свои родные места, но нигде я не встречал такой могучей гордости, как на Камчатке. И также нигде я не встречал такого отчаяния при взгляде в будущее своего края. Нигде и никогда я не встречал такого равнодушного и, вместе с тем, абсолютно неприязненного отношения к местным губернским и областным властям. Они не верят этой власти и не верят, что власть может измениться», — написал в своем дневникеЕвгений Гришковец

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В социальных сетях полуострова что ни пост — то вопль отчаяния и возмущения по поводу абсолютного бездействия краевых властей:

«В 2017 году Аляску посетили 1,85 млн туристов. А Камчатку только 200 тыс. Но мы «губы красить не будем», так ведь? Власти Камчатки не хотят ничего делать для развития региона! На Камчатке морской порт может пришвартовать только самый маленький по длине круизный лайнер! А уж два или три — вообще не может. И расположение порта таково, что при заходе туристы мало что видят. А туры по Камчатке стоят недешево! Прокатиться на «вахтовке» на один из вулканов» — 2500 рублей. А полет над вулканами на вертолете равен по цене стоимости поездки в Москву и обратно — от 25 тыс. рублей! Чиновники наши никогда не наедятся досыта! И ничего они не будут делать для развития края, потому, что тут они — в командировке! Наворуют и уедут на юг», — написал на своей страничке в соцсети житель Петропавловска-Камчатского Василий Галаган.

И таких публикаций в камчатских социальных сетях — видимо-невидимо каждый день. Люди уже не верят ни в какое развитие своего уникального края и — пакуют чемоданы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита на Камчатку российского премьера Дмитрия Медведева, губернатор региона Владимир Илюхин заявил, что только для исполнения майских указов президента Камчатке необходимо не менее 200 млрд рублей. На эти деньги глава края пообещал увеличить продолжительность жизни на Камчатке, снизить уровень бедности в два раза, улучшить жилищные условия камчатцев, увеличить число предприятий, осуществляющих технологические инновации до 50% от общего числа, обеспечить ускоренное введение цифровых технологий. И до 2021 года обеспечить всех детей до трёх лет детскими садами.

Однако депутат Законодательной думы Камчатки Михаил Пучковский в интервью ИА REGNUM заявил, что денег губернатору Илюхину и его команде давать нельзя:

«Эта команда не способна распорядиться даже тем, что есть в бюджете Камчатки сегодня, теми 70 млрд рублей. У региона сегодня нет хозяина. Сегодня даже Чечня выходит на самостоятельное развитие, хотя у Чечни и близко нет таких богатств, как у Камчатки! Илюхин, по моему мнению, человек не на своем месте. А значит, денег давать нельзя!», — заявил парламентарий.

В марте 2018 года востоковед и трэвэл-блогер Мария Анашина поделилась с ИА REGNUM впечатлениями о поездке на Камчатку. Путешественницу также поразил контраст между роскошной природой региона и убожеством инфраструктуры, а также цены буквально на все, поражающие воображение.

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