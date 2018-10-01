Москва, 1 октября, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Дагестан стал лидером среди регионов по численности приверженцев здорового образа жизни в России, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования РИА Рейтинг.

Советский плакат. Если хочешь быть здоров — закаляйся!

В пятерку рейтинга вошли также Чечня, Кабардино-Балкария, Краснодарский край и Ингушетия. Для этих регионов характерны невысокий уровень потребления алкоголя и табака, незначительная доля занятых на работе с вредными и опасными условиями труда. Более 30% жителей в четырех из пяти перечисленных регионов занимаются спортом.

Аутсайдерами рейтинга стали Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Амурская область.

Напомним, субъекты Северного Кавказа уже не первый год оказываются в числе лидеров по рекордно низкому количеству употребляемого алкоголя. Так, в Ингушетии и Чечне фиксируются минимальные продажи водки и пива в России. Показатель приема крепких алкогольных напитков составил 0,1 л в год на душу населения.

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