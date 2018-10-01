Барнаул, 1 октября, 2018, 06:29 — ИА Регнум. Барнаульцы, не пожелавшие платить 80 тысяч рублей по акту о безучастном потреблении электроэнергии, обвинили кота во вмешательстве в работу электросчетчика. По их мнению, домашнее животное сорвало пломбу с прибора учета, будучи на чердаке. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM специалисты Барнаульской горэлектросети, именно такое пояснение прозвучало в суде, куда энергокомпания обратилась за взысканием.

Кот

Владельцы частного дома пояснили, что кот имеет обыкновение прогуливаться по чердаку, в непосредственной близости от электросчетчика. Осознав опасность, хозяева перенесли прибор учета на соседнюю стену, однако, по их мнению, они опоздали: животное успело сорвать пломбу.

Защищать животное в суде пришлось электромонтеру Барнаульской сетевой компании Сергею Платонюку, который заверил о невозможности случайного повреждения пломбы.

«Устройство достаточно плотно прилегает к прибору учета и проволока настолько крепкая, что сами электромонтеры для распломбирования счетчиков используют кусачки. Поэтому даже если бы кот повис на пломбе, зацепившись за нее когтем, она бы уцелела», — заверил он.

Суд счёл доводы истца убедительными, и кота оправдали. Теперь его хозяевам, согласно постановлению Правительства РФ №442 придётся нести полную ответственность за прибор учета и сохранность пломб и оплатить Барнаульской горэлектросети 78 тысяч рублей долга и 2,5 тысячи госпошлины за судебное разбирательство.