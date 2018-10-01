Вашингтон, 1 октября, 2018, 05:31 — ИА Регнум. Переговоры по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) между Канадой и США «очень скоро» завершатся соглашением, 1 октября передает агентство Reuters.

ARC_Gritt Флаги США и Канады

Неназываемый источник агентства, «знакомый с содержанием переговоров» в Вашингтоне, заверил журналистов, что долгожданная сделка будет заключена в ближайшие минуты.

Как сообщало ИА REGNUM, Белый дом выставил в качестве крайнего срока для соглашения по НАФТА с Канадой 00:00 с 30 сентября на 1 октября (6:00 мск). «Дэдлайн» наступает через полчаса.

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