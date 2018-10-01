Лондон, 1 октября, 2018, 05:13 — ИА Регнум. Разгневанный американский президент Дональд Трамп и невозмутимая маленькая девочка составляют скульптурную группу, установленную в английской деревне Грейт-Миссенден, где жил и работал британский писатель Роальд Даль. Об этом сообщает агентство Press Association.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Монумент откроют 1 октября по случаю 30-летния выхода в свет повести Даля «Матильда». Главная героиня книги и её друзья противостоят равнодушным и деспотичным взрослым, среди которых — суровая директор школы мисс Транчбулл.

Внешний вид скульптуры определили путем опроса. Владеющая правами на книгу компания выяснила, что читатели (42% опрошенных) видят в Матильде возможную противницу действующего главы США. В 2018 году персонажу бы исполнилось 35 лет.

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Роальд Даль (1916−1990) известен как автор рассказов с неожиданным финалом и детских книг, лишенных сентиментальности, зато снабженных черным юмором. Среди его произведений — «Чарли и шоколадная фабрика» и «БДВ, или большой добрый великан».