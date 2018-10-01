Владивосток, 1 октября, 2018, 04:40 — ИА Регнум. Отряд кораблей Тихоокеанского флота 1 октября вышел из Владивостока и отправился в дальний поход, сообщил глава пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Комогорцев Иван Николаевич Корабли Тихоокеанского флота

Сообщается, что поход отряда кораблей продлится более трех месяцев. За время похода корабли проведут ряд тренировок и примут участие в международных военно-морских учениях, в том числе совместно с Индией на учениях «Индра Нэви-2018». Также планируется заход кораблей ТОФ в иностранные порты.

Отряд состоит из флагмата ТОФ гвардейского ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и танкера «Борис Бутома». Возглавляет поход начальник штаба Подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Эдуард Михайлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в пункты постоянного базирования вернулись корабли Приморской флотилии Тихоокеанского флота после окончания учений «Восток-2018». Отмечается, что в маневрах участвовали около 30 кораблей, катеров, подводных лодок и судов основного корабельного соединения ТОФ.