Бирмингем, Великобритания, 1 октября, 2018, 04:19 — ИА Регнум. Министр правительства Великобритании по выходу из ЕС Доминик Рааб заявил, что новый план премьер-министра Терезы Мэй обеспечит Лондону и Брюсселю «историческое соглашение» по Brexit, 1 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Наши предложения обеспечат историческое соглашение, которое даст дорожную карту выхода из ЕС и окончательную сделку, которая будет полезна для страны», — заявил Рааб на конференции Консервативной партии в Бирмингеме.

Однако министр по Brexit отметил, что «готовность к компромиссу не безгранична» — правительство будет бороться с любой попыткой удержать Великобританию в ЕС или разбить Соединенное Королевство введением «альтернативных» таможенных правил для Северной Ирландии.

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