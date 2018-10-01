Сакраменто, США, 1 октября, 2018, 04:19 — ИА Регнум. Калифорния стала первым штатом, в котором компании, имеющие акции в свободном обращении на рынке, обязаны принимать в совет директоров женщин. Соответствующий закон был подписан губернатором штата Джерри Брауном 30 октября.

Цитата из к/ф «Служебный роман». Реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР Женщина-руководитель

Занопроект ранее был одобрен обеими палатами законодательного собрания штата. Планируется, что закон вступит в силу к началу 2020 года.

К моменту вступления закона в силу в совете директоров компаний, подпадающих под действие документа, должна быть хотя бы одна женщина. При этом в 2021 году требования к компаниям ужесточатся — если в совете директоров есть пять директорских должностей, то как минимум две из них должны занимать женщины. Если таких должностей больше шести, то женщины должны занимать не менее трех из них. Нарушителям этого закона грозят штрафы.

Ранее наличие женщин в совете директоров компаний носило рекомендательный характер. Теперь данная норма стала обязательной для компаний, базирующихся в Калифорнии.