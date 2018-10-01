Бирмингем, Великобритания, 1 октября, 2018, 03:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с защитой своего плана Brexit и призвала соратников к единству, 1 октября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Мое заявление для моей партии: давайте объединимся и получим лучшее предложение для Великобритании», — сообщила Мэй журналистам в кулуарах ежегодной конференции Консервативной партии в Бирмингеме.

По словам премьер-министра, её план, получивший название Chequers («Шашки»), основан на «соглашении о свободной торговле» с Евросоюзом и «на данный момент является единственным планом», который готов рассматривать Брюссель, «а также народ Северной Ирландии».

Тем не менее, у «Шашек» много противников, в том числе внутри Консервативной партии. Прежде всего, это бывший глава МИД Борис Джонсон, а также экс-министр по выходу из ЕС Дэвид Дэвис.

Сторонниками Мэй являются, прежде всего, действующие члены её кабинета — министр финансов Лайам Фокс, министр иностранных дел Джереми Хант, министр окружающей среды Майкл Гоув.

Напомним, до выхода Великобритании из Евросоюза остались шесть месяцев — Brexit намечен на март 2019 года. Несмотря на постоянные переговоры на протяжении трех лет, Лондон и Брюссель до сих пор не достигли предварительного соглашения об отношениях после «развода».

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