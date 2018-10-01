Москва, 1 октября, 2018, 03:44 — ИА Регнум. Осенний призыв граждан на военную службу начался в России 1 октября. Соответствующий указ ранее подписал президент Владимир Путин.

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Призывной период продлится до 31 декабря 2018 года. В соответствии с указом в планах военного ведомства — привлечь к службе 132,5 тыс. граждан старше 18 и моложе 27 лет.

Весной на военную службу были призваны 128 тыс. человек, однако прежний осенний призыв был более масштабным — ряды Вооруженных сил пополнили 134 тыс. новобранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, за два года в России более чем вдвое сократилось число лиц, уклоняющихся от военной службы. По словам начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского, осенью 2018 года ожидается увеличение числа юношей, которые ранее не были призваны на службу по состоянию здоровья, однако пожелали пройти повторную медкомиссию.

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