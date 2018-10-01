Москва, 1 октября, 2018, 03:45 — ИА Регнум. Закон, согласно которому авиаперелеты в Дальневосточный федеральный округ будут облагаться нулевой ставкой НДС до 1 января 2025 года, вступил в силу 1 октября, сообщает «Парламентская газета».

Самолёт в небе

Отмечается, что налог отменяют как на перелеты из ДФО в центральные регионы и обратно, так и на внутренние рейсы по Дальнему Востоку. По мнению парламентариев, этот закон поможет снизить стоимость авиабилетов для перелетов из ДФО. Также это должно помочь увеличить пассажиропоток на 2−3% ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минвостокразвития России на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток из Резервного фонда правительства РФ было выделено 400 млн рублей. Из этой суммы 300 млн будет направлено на субсидирование внутренних рейсов по ДФО, а оставшиеся 100 млн — на льготы по авиаперелетам в европейскую часть России.