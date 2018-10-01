Иркутск, 1 октября, 2018, 03:27 — ИА Регнум. Возгорание в мебельном центре в городе Иркутске локализовано. Площадь пожара составила 6,8 тыс. кв. метров, сообщает 1 октября пресс-центр регионального главка МЧС.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Локализовать пожар в здании на улице Рабочего Штаба удалось в 05:00 по местному времени (00:00 мск). Пожарным удалось спасти от огня деревянные кладовые и находящийся рядом деревянный двухэтажный дом.

При пожаре никто не пострадал. К борьбе с огнем привлекли 54 человек, задействовано 15 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 октября в Иркутске загорелся мебельный центр. Здание горело внутри, пламя вышло на кровлю к тому моменту, как прибыли первые пожарные расчеты. Кровля и перекрытия частично обрушились.