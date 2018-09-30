Ош, Киргизия, 1 октября, 2018, 01:30 — ИА Регнум. Авиарейс Ош — Москва был задержан из-за лопнувших шин на переднем шасси Boeing 737. Пассажиров отправили к месту назначения другим рейсом, сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Vivan755 Шасси самолёта

Инцидент произошел утром 30 сентября в аэропорту «Манас», когда лайнер двигался по взлетно-посадочной полосе. На переднем шасси лопнули две шины. На борту находилось 147 пассажиров, пострадавших нет.

Самолет принадлежит перевозчику Avia Traffic. Пассажирам предложили дождаться следующего рейса в гостинице. Некоторые остались в аэропорту. Вечером пассажиры вылетели в Москву другим бортом.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с самолетом авиакомпании Avia Traffic произошел в аэропорту «Манас» в Оше в конце июля. После вылета в Анталью экипаж обнаружил, что из-за неполадки не убираются шасси. Самолет, на борту которого находились 97 человек, совершил вынужденную посадку в Бишкеке. Пострадавших не было.

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