Мале, 1 октября, 2018, 01:08 — ИА Регнум. Верховный суд Мальдив освободил под залог в $3891 бывшего президента Момуна Абдул Гаюма, арестованного во время чрезвычайного положения в 2017 году, 30 сентября передает агентство Reuters.

Commons.wikimedia.org Момун Абдул Гаюм

Абдул Гаюм стал последним освобожденным из десятков крупных оппозиционных лидеров и судей, которые были отправлены за решетку уходящим со своего поста президентом Абдуллой Ямином.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября на выборах президента Мальдивских островов победу одержал оппозиционный кандидат Ибрагим Мохамед Солих. Президент Ямин, известный своей яростной борьбой с парламентом, Верховным судом и политическими оппонентами, признал поражение и согласился передать власть.

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