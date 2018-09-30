Афины , 1 октября, 2018, 00:41 — ИА Регнум. Результаты состоявшегося в Македонии референдума о переименовании страны в рамках соглашения с Грецией на могут быть признаны при такой явке. Об этом заявил министр обороны Греции и лидер партии «Независимые греки» Панос Камменос.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Македонии

«Когда я говорил о провале референдума, меня ругали. Сейчас при такой якве в соответствии с 73 и 74 статьями их конституции он является недействительным. 68% граждан отменили соглашение», — написал Камменос в своём микроблоге в Twitter.

Политик также подчеркнул, что законодательством Македонии не предусмотрено проведение консультативных референдумов. «Прочтите их конституцию», — отметил он.

Напомним, что Панос Комменос являлся одним из ярых противников заключения договора между Афинами и Скопье и заявлял, что в случае если данное соглашение поступит на ратификацию в парламент, «Независимые греки» выйдут из коалиции с СИРИЗА, что повлечёт за собой развал правительства Греции.

Ранее МИД Греции назвал результаты референдума в Македонии «противоречивыми», но подтвердил приверженность заключённому соглашению. При этом в Афинах призвали все стороны к взвешенным шагам после референдума.

Согласно последним данным избирательной комиссии Македонии, за соглашение с Грецией отдали свои голоса более 91% участников референдума, однако явка избирателей составила всего 36,5%.

Читайте также: МИД Греции: Результаты референдума в Македонии «противоречивы»