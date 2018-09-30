«Македония будет в НАТО и ЕС!» — Заева не смущает провал референдума
Скопье, 1 октября, 2018, 00:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Македонии Зоран Заев будет продвигать смену названия страны, несмотря на провал референдума о переименовании, 30 сентября передает агентство Reuters.
«Я настроен ввести Македонию в Европейский Союз и НАТО», — заявил Заев на пресс-конференции после референдума.
Напомним, переименование Македонии ставится Афинами и Брюсселем в качестве главного условия для рассмотрения заявки бывшей югославской республики на вступление в НАТО и Евросоюз.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в стране прошел референдум о переименовании, на котором около 90% голосовавших выступили за смену названия. Противники переименования бойкотировали голосование.
В результате явка на референдуме оказалась около 34%, что делает его нелегитимным — согласно закону, референдум признается состоявшимся, если число проголосовавших составило не менее 50% избирателей.
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