Скопье, 30 сентября, 2018, 22:45 — ИА Регнум. В судьбоносном для Македонии референдуме о смене конституционного названия страны в рамках соглашения с Грецией, открывающего бывшей югославской республике путь к членству в НАТО и Европейском союзе, приняли участие менее половины избирателей.

Juan Antonio Segal Македония

Согласно данным государственной избирательной комиссии по итогам обработки почти 70% бюллетеней, «за» на референдуме проголосовали 91,07% избирателей, «против» — всего 5,97%, ещё порядка 3% бюллетеней признаны недействительным. При этом явка избирателей за полчаса до закрытия участков для голосования лишь приблизилась к 35%.

Таким образом, консультативный референдум не может быть признан состоявшимся, поскольку для признания его результатов требовалось участие не менее 50% из 1 806 366 зарегистрированных избирателей.

Напомним, что накануне референдума президент Македонии Георгий Иванов, выступая с трибуны 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, открыто призвал граждан бойкотировать референдум, назвав его «вопиющим нарушением суверенитета».

Ранее глава республики отказался поддержать окончательный вариант соглашения с Грецией, которое предусматривает в том числе изменение названия Македонии «для внутреннего пользования» и внесение соответствующих изменений в конституцию страны. Иванов заявил, что смена названия грозит «уничтожением» 27 лет истории Македонии как независимого государства и не сплотит общество, а приведёт к ещё большему его расколу.

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О бойкоте референдума заявил и лидер главной оппозиционной партии страны ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски. В партии заявили, что её члены не будут участвовать в голосовании, на которое вынесен «многогранный и манипулятивный» вопрос, а также вновь подчеркнули, что выступают против изменения названия Македонии и против соглашения с Грецией, которое расценивают как «капитуляцию».

Следует отметить, что различные социологические опросы, проводившиеся в преддверии референдума, указывали на то, что «за» и «против» смены названия страны в рамках соглашения с Грецией выступает примерно равное количество граждан Македонии. Таким образом, представленные результаты референдума позволяют говорить о том, что участие в голосовании приняли главным образом сторонники евроинтеграции страны любой ценой, тогда как противники такого курса в большинстве не явились на избирательные участки.

Тем не менее премьер-министр и лидер «Социал-демократического союза Македонии» (СДСМ) Зоран Заев, ранее выражавший готовность уйти в отставку в случае провала референдума, сегодня уже заявил, что референдум прошёл успешно и «большинство македонцев» отдали свои голоса за переименование страны. В этой связи, как ожидается, СДСМ в ближайшее время внесёт на рассмотрение в парламент проект поправок в конституцию, которые предусмотрены соглашением с Грецией.

«Я ожидаю, что депутаты от ВМРО-ДПМНЕ будут уважать волю большинства граждан, которые проголосовали сегодня. В противном случае будут объявлены досрочные парламентские выборы», — заявил Заев.

Напомним, заключённый в июне 2018 года договор между Скопье и Афинами предусматривает переименование бывшей югославской республики в «Северную Македонию». Соглашение положило конец продолжавшемуся более четверти века спору между двумя странами и открыло для Македонии перспективу вступления в ЕС и НАТО, которому многие годы препятствовала Греция.

На референдум в Македонии был вынесен следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО с принятием Договора между Республикой Македония и Республикой Греция?»