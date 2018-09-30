Париж, 30 сентября, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Индонезия, где в результате землетрясения погибли сотни человек, может расчитывать на помощь Франции. Об этом, как передает BFM TV, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade После цунами

«Франция … готова оказать поддержку (Индонезии)», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября вблизи города Палу на индонезийском острове Сулавеси произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. После землетрясения на город и прибрежные районы обрушилось цунами.

По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 830 человек.

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