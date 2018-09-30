Лондон, 30 сентября, 2018, 22:20 — ИА Регнум. Российская Федерация — одна из ключевых угроз безопасности Великобритании. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон на съезде Консервативной партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Мы (власти Великобритании) должны быть готовы противостоять всем угрозам по мере их возникновения», — сказал глава военного ведомства.

По его словам, в Британии в ближайшее время разработают новую оборонную стратегию в Арктическом регионе из-за «российской угрозы».

Уильямсон напомнил, что Россия, которая обладает большим числом подлодок, планирует построить более 100 объектов в Арктическом регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2018 г. глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил, что Арктический регион в настоящее время входит в сферу интересов ряда стран, что может стать причиной нарастания в регионе конфликтного потенциала.

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