Скопье, 30 сентября, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Подавляющее большинство граждан Македонии, проголосовавших на референдуме 30 сентября, поддержали переименование страны ради перспективы вступления в НАТО и Европейский союз. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте государственной избирательной комиссии Македонии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Македония

По итогам обработки 38% бюллетеней, «за» проголосовали 90,85% избирателей, «против» — 6,15%. Ещё 3% бюллетеней признаны недействительными. При этом явка на референдуме составила менее 35% избирателей.

Напомним, на референдум в Македонии был вынесен следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО с принятием Договора между Республикой Македония и Республикой Греция?»

Референдум имеет консультативный характер. Ожидается, что независимо от его результата проект поправок в конституцию, предусмотренных соглашением с Грецией, будет внесён на рассмотрение в парламент Македонии.