Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 30 сентября, 2018, 21:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области при пожаре в одном из жилых частных домов погибли трое детей. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Джон Кольер. Пожар

Трагедия произошла в воскресенье, 30 сентября, в городе Анжеро-Судженск.

«Произошло (в одном из жилых частных домов) возгорание и задымление, — говорится в сообщении. — Погибли трое малолетних детей».

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают причины возгорания.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.

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