Москва, 30 сентября, 2018, 21:28 — ИА Регнум. Московский «Спартак» на своем поле уступил «Ростову» в матче девятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 30 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:1.

Mos.ru Стадион «Спартак»

Героем встречи в составе гостей стал полузащитник Александр Зуев, который забил гол на 67-й минуте.

После девяти матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Московский «Спартак», набравший 15 баллов, находится на пятой позиции.

Российская Премьер-лига (РПЛ). 9-й тур

«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1.

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