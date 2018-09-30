Скопье, 30 сентября, 2018, 21:20 — ИА Регнум. В Македонии завершилось голосование на референдуме по вопросу о смене официального названия страны ради перспективы вступления в НАТО и Европейский союз. Избирательные участки в закрылись в 20:00 по московскому времени.

Rašo Македония

Согласно данным государственной избирательной комиссии, за полчаса до завершения голосования явка на референдуме приблизилась к отметке 35%. В настоящее время ведётся подсчёт голосов избирателей.

Напомним, на референдум в Македонии был вынесен следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО с принятием Договора между Республикой Македония и Республикой Греция?»

При этом референдум имеет консультативный характер, и ожидается, что при любом его исходе проект поправок в конституцию, предусмотренных соглашением с Грецией, будет внесён на рассмотрение в парламент Македонии.

Заключённый в июне 2018 года договор между Скопье и Афинами предусматривает переименование бывшей югославской республики в «Северную Македонию». Данное соглашение положило конец четвертьвековому спору между двумя странами и открыло для Македонии перспективу вступления в ЕС и НАТО, которому многие годы препятствовала Греция.