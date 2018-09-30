Вашингтон, 30 сентября, 2018, 20:53 — ИА Регнум. Украина стала более «европейской страной» благодаря политике президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отдать концы

По его словам, сейчас 74% жителей Украины поддерживают европейскую интеграцию и вступление страны в Европейский союз, а в 2013 году число поддерживающих это решение составляло только 33%.

«Кто это сделал? Путин (президент РФ Владимир Путин), — сказал украинский лидер. — Поэтому спасибо».

8 сентября президент Украины Петр Порошенко в интервью житомирскому телеканалу «СК1» сообщил, что власти Украины не намерены спрашивать у Кремля разрешения, чтобы вступить в Европейский союз и НАТО.

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