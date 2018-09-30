Лондон, 30 сентября, 2018, 20:26 — ИА Регнум. В 20-х числах сентября 2018 года в Лондоне в свет вышло исследование, посвящённое матримониальной политике королевы Виктории. Благодаря ей ещё при жизни королева Великобритании и императрица Индии заслужила не менее почётный титул «бабушка Европы». Кровь Ганноверской династии стала течь в жилах германского императора Вильгельма II, шведского короля Густава VI и русского престолонаследника, цесаревича Алексея Николаевича. Книга посвящена всем европейским зятьям и внукам английской королевы, но российского читателя заинтересуют главы, связанные с Россией и династией Романовых.

Автор книги не является профессиональным историком, поэтому книга сразу может быть отнесена к «неакадемическим исследованиям», поэтому от книги ожидаются все грехи и недостатки такого рода жанра. От них же первый — полное отсутствие научно-справочного аппарата, в частности, ссылок на источники и литературу. Однако… Книга избежала этого! Автор опирается на подлинные источники и сопровождает тезисы и факты ссылками на издания источников или научных работ. Поэтому книга важна для воссоздания биографий великой княгини Елизаветы Фёдоровны и её сестры — императрицы Александры Фёдоровны. Ибо вопросы о влиянии этих женщин на своих супругов и роль этого влияния в политике заката Российской империи до сих пор достаточно не исследованы. Причины того, как они очутились у русского трона, и кто они были — важны, в изучении их и может помочь данная книга.

Автор достаточно убедительно описывает те тайные пружины политики при европейских дворах, которые оказывали влияние на внешнеполитическую ориентацию европейских стран, на создание международной обстановки во второй половине века XIX. Опираясь на эти данные, она объясняет, почему Елизавета и Александра Фёдоровны смогли одолеть русофобию своей бабушки и связать свою судьбу с русскими принцами — великим князем Сергеем Александровичем и цесаревичем Николаем Александровичем. Красивый язык книги достаточно лёгок для чтения, и рецензенты в британских газетах были совершенно правы в своих восторженных отзывах о ней как о красивой книге. Воссоздание атмосферы конца XIX века само по себе не может не заворожить, поэтому читателя ждёт пусть и узкопрофильная, пусть и большей частью беллетристическая, пусть и несерьёзная, но милая и лёгкая книга.