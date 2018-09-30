Москва, 30 сентября, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Следственный комитет проводит проверку по информации о воспрепятствовании движению кареты скорой помощи на востоке Москвы. Об этом сообщает 30 сентября пресс-служба столичного управления ведомства.

Mos03.ru Скорая помощь

«Из опубликованной в сети интернет информации следует, что водитель иномарки, двигаясь в Лефортовском тоннеле, не уступил дорогу машине скорой помощи, двигавшейся с включённым специальным звуковым сигналом в том же направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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