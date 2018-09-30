Лондон, 30 сентября, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Принц Кентский Майкл, несмотря на запрет членам королевской семьи посещать Россию после «инцидента в британском Солсбери», приезжал в Москву 19 сентября 2018 г. Об этом сообщает газета The Sun.

Allan warren Принц Кентский Майкл

По данным издания, принц Майкл участвовал в церемонии открытия в российской столице частной международной школы Brookes.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2018 г. в британском Солсбери в больницу с сильным отравлением были госпитализированы экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Официальный Лондон, не предоставив доказательств, обвинил в причастности к произошедшему «российские спецслужбы». По версии британской стороны, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое было якобы произведено в России.

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