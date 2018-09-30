Великий Новгород, 30 сентября, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Строительство первых криогенных автозаправочных станций начала в России компания «Газпром», сообщил 30 сентября журналистам заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

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Символическая церемония начала строительства криоАЗС состоялась на трассе М-11 в Новгородской области.

Маркелов пояснил, что криоАЗС рассчитаны прежде всего для большегрузных автомобилей и дальнобойных автобусов. Это связано с тем, что именно на междугородних и международных перевозках эффект от криоАЗС заметен более всего.

Генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачёв заявил, что к 2022 году в России будет построено шесть криоАЗС, а первые две откроют уже к 2020 году.

Лихачёв рассказал также, что, по расчётам компании, к 2022 году по трассе М-11 будет проезжать до 5 тысяч грузовых автомобилей в сутки. При этом компания предполагает, что на газе будут ездить не менее 500 грузовиков.

Кроме того, Лихачёв заметил, что ездить на газе экономически выгоднее, так как затраты на километр для грузового транспорта будут составлять 8,9 рубля, в то время как затраты на дизельное топливо в расчёте на километр будут составлять 17,8 рубля.

Напомним, что специалисты прогнозируют в будущем году рост цен на бензин и дизельное топливо до 7%.