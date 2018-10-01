Москва, 1 октября, 2018, 08:09 — ИА Регнум. «Ручное управление», с помощью которого уже несколько месяцев чиновники пытаются справиться с ситуацией на топливном рынке России, не приносит ожидаемой стабилизации. О том, как топливные компании пытаются выкрутиться из создавшегося положения и каковы ожидания по поводу дальнейшего развития события, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба отметилась еще одной инициативой. Совсем недавно была рассмотрена возможность так называемых оборотных штрафов не только за некачественное топливо, но и за его недолив. Тема оказывается весьма актуальной, поскольку, пытаясь сберечь ускользающую прибыль, автозаправочные станции часто применяют оба приема — как не доливая топливо, так и заливая менее качественное. Но мнение вице-президента Российского топливного союза Юрия Матвейко совершенно не совпадает с мнением ФАС. Матвейко полагает, что предложенные меры приведут к росту необоснованных обвинений и разворачиванию охоты за АЭС, которая приведет к потере ими последних крох прибыли.

Между тем основная дилемма, приведшая к тревожному положению на российском топливном рынке — ослабление рубля одновременно с повышением цен на внешнем топливном рынке — никуда не делась и создает трудность, которая не может быть разрешена классическими рыночными средствами. Приведут ли к положительному эффекту попытки правительства компенсировать недополученную прибыль нефтяным компаниям за счет доплат?

Читайте статью Пошли в наступление: что происходит с ценами на бензин и другие публикации Светланы Шаповаловой в проекте «Бензиновый ажиотаж».