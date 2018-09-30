Москва, 30 сентября, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что якобы мешает введению миротворческой миссии ООН в зону конфликта в Донбассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

«Не Россия мешает размещению миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе, а Киев, который хочет наделить их функциями оккупационных войск и намерен с их помощью установить над Донбассом свой контроль», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

По его мнению, Порошенко «может даже не надеяться» на реализацию подобного сценария. «Таких «миротворцев» там не будет», — подчеркнул Пушков.

Напомним, накануне президент Украины, выступая на праздновании 25-летия Национальной академии правовых наук в Харькове, заявил, что ему хотелось бы достичь скорейшего прогресса в вопросе введения миротворческого контингента в Донбасс, однако реализация этой идеи «упирается в глухой московский тупик».

Напомним, инициатива российской стороны предусматривает размещение миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. В свою очередь, Киев добивается введения миротворческого контингента на всей территории Донецкой и Луганской народных республик, в том числе на границе с Россией.

При этом по правилам ООН миротворцы могут быть введены в регион конфликта только с согласия противоборствующих сторон, однако Киев упорно отказывается обсуждать данный вопрос с руководством ДНР и ЛНР.