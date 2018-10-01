Киев, 1 октября, 2018, 07:03 — ИА Регнум. О том, что ждать от и, главное, после президентских выборов на Украине, которые состоятся уже в следующем году, обсуждают с корреспондентом ИА REGNUM Маргаритой Князевой эксперты Фонда содействия общественной дипломатии Федор Пашин и Александр Новиков.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

По мнению Федора Пашина, США и их ближайшие союзники считают выборы необходимыми при любом развитии ситуации вокруг Украины, потому что таким образом должна обеспечивать легитимность постмайданной власти. Впрочем, как оценивают эксперты, вряд ли новые выборы придадут легитимности власти, которая изначально построена на нелегитимной основе. Что же касается персоналий, то, согласно имеющимся данным, совокупный Запад ставит на Юлию Тимошенко, Вакарчука и Наливайченко. А если в качестве кандидата сможет зарегистрироваться Надежда Савченко, то у нее есть шансы и на второй тур, и даже на победу — другое дело, что этого ей не позволят: подобный сценарий и в Киеве, и на Западе не рассматривают. Шансы же Порошенко на второй срок незначительны, да и Западу его победа не нужна.

«С учетом того, что маятник политических настроений на Украине уже качнулся в противоположную сторону, можно ожидать усиления влияния евроскептиков на настроения в стране, падения симпатий к украинским националистам», — считает Александр Новиков.

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