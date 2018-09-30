Санкт-Петербург, 30 сентября, 2018, 18:45 — ИА Регнум. Петростат опубликовал данные о среднемесячных зарплатах работников в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по районам за период января-июня 2018 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Ленинградская АЭС

Согласно этим данным, наибольшие зарплаты начисляют своим сотрудникам предприятия, зарегистрированные в Петроградском районе и других районах центральной части Петербурга. А в Ленинградской области всё зависит от местоположения крупнейших промышленных и логистических предприятий.

Как следует из опубликованного отчета Петростата, среднемесячная номинальная зарплата за первое полугодие 2018 года, начисленная работникам в Санкт-Петербурге, составила 59 112 рублей (здесь и ниже речь идет о начислении до вычета НДФЛ).

Если же считать среднюю зарплату одного работника без учета субъектов малого предпринимательства, то она составила за январь-июнь 69 418 рублей в месяц. Среди районов Санкт-Петербурга лидирует Петроградский: 89 527 рублей, или 129% к среднему уровню. На втором месте — Адмиралтейский район: 87 090 рублей, или 125,5% к среднему уровню. На третьем — Центральный район: 76 801 рублей, или 110,6% к среднему уровню.

Отметим, что именно в этих трех районах, как правило, зарегистрированы крупнейшие налогоплательщики — сырьевые, промышленные, банковские, финансовые и девелоперские компании.

На последнем месте в рейтинге зарплат — Кронштадтский район: 52 064 рубля, или 75% к среднему уровню зарплаты в Санкт-Петербурге.

В Ленинградской области средняя номинальная зарплата за январь-июнь 2018 года составила 41 738 рублей в месяц. Показатель без учета малого бизнеса — 48 304 рубля в месяц.

Лидирует в Ленобласти город атомщиков Сосновый Бор, где находится Ленинградская атомная станция (ЛАЭС) и другие объекты атомной отрасли. Средняя зарплата здесь составила в первом полугодии 68 980 рублей, или 142,8% к среднему показателю по региону.

На втором месте — Ломоносовский район: 67 371 рубля, или 139,5% к среднему уровню. На третьем — Кингисеппский район: 56 368 рублей, или 116,7% к среднему уровню зарплаты в регионе. Отметим, что в этих районах находятся крупнейшие объекты транспортно-логистического комплекса, в том числе порт Усть-Луга.

Самая низкая зарплата в Ленобласти — в Сланцевском районе: 34 718 рублей, или 71,9% от средней по региону.