Киев, 1 октября, 2018, 05:12 — ИА Регнум. Распад Советского Союза стал страшным ударом для всех народов, населявших его. Но самый тяжелый удар пришелся именно на русский народ — десятки миллионов русских оказались разбросаны по разным странам, в которые превратились бывшие союзные республики. О том, к чему может привести и уже приводит политика отказа от поддержки соотечественников, оказавшихся гражданами сопредельных государств, рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Максим Додонов ИА Красная Весна Возвращение

Пример Украины, который демонстрирует огромное количество русскоязычных и русскокультурных ненавистников России, обнаружившихся после майдана, закономерен, и его следовало ожидать. Хотя судьбы миллионов брошенных Россией русских и слабо присутствовали в политической повестке, сами эти люди никуда не делись, и отношение их к России развивалось по психологически понятному сценарию — от надежды на спасение в начале до недоумения и озлобления впоследствии.

Мало того, украинский урок ничему не научил российских бюрократов до сих пор. Тех, кто боролся с майданом и пытается найти убежище в России, отправляют «на съедение» на Украину, население Донбасса не может вымолить себе российские паспорта, и внимание, которое сейчас уделяется Сирии, возможно, следовало бы хотя бы отчасти разделить между далеким Ближним Востоком и ближайшим зарубежьем, где остались русские люди, от которых нельзя отказываться, которых нельзя бросить.

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