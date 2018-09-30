Херсон, 30 сентября, 2018, 19:50 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту взрыва на территории военной части в Херсонской области на Украине возбуждено полицией, сообщила 30 сентября в эфире телеканала «112 Украина» начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Херсонщины, подполковник Ирина Атаманенко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

Как пояснила Атаманенко, на месте инцидента уже отработала следственная группа и взрывотехники. Были найдены фрагменты боеприпаса, не поддающиеся идентификации.

Самого пострадавшего военнослужащего опросить не представляется возможным, поскольку он находится в тяжёлом состоянии и врачи его готовят к операции.

Атаманенко заявила также, что полицией начато уголовное производство по статье о нанесении телесных повреждений по собственной неосторожности. Все детали инцидента будут установлены во время досудебного расследования.

Напомним, что ранее сообщалось о взрыве на территории военной части в Херсонской области, в результате которого тяжело пострадал один военнослужащий