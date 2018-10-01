Киев, 1 октября, 2018, 03:24 — ИА Регнум. На Украине импортные автомобили с пробегом становятся популярны на рынке не только первичных, но и вторичных регистраций. По данным информационно-аналитической группы «Автоконсалтинг», такие дважды подержанные автомобили составляют 19% рынка вторичных продаж, причем чаще всего покупают Volkswagen, затем Opel, Audi, BMW и Mercedes-Benz. О происходящем на украинском авторынке рассказывает в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Автомобильный номер по-украински

По мнению директор «Автоконсалтинга» Олега Омельницкого, сложившаяся ситуация близка к катастрофе и несправедлива по отношению к покупающим автомобили с уплатой налогов:

«В то же время власти идут на любые уступки владельцам еврономеров. Закончится это тем, что налоговые поступления с импорта авто государство просто уничтожит».

Одновременно сокращается производство: в августе было выпущено только 470 автотранспортных средств, что на 37% меньше, чем в августе прошлого года, а общее падение за январь-август составило 7%. Причем по ряду позиций сокращение весьма существенное, в этом списке лидеры — грузовые автомобили: если в августе прошлого года было выпущено 32 грузовика, то в августе 2018-го — только один.

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