Вашингтон, 1 октября, 2018, 02:11 — ИА Регнум. За полтора месяца, оставшихся до промежуточных выборов в США, Демократическая партия усиливает атаку на республиканцев вообще и действующего президента в особенности. О том как Дональд Трамп оценивает успехи своей администрации и с чем Америка подходит к важному этапу в своей политической жизни, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Трамп, тарарамп!»

В лозунгах, которыми Демократическая партия предполагает замотивировать своего избирателя, от уже поднадоевших прямых атак на Трампа она перешла к призывам сознательным гражданам «обеспечить контроль президента и его команды». Или, другими словами, если в конгрессе будет недостаточно демократов, то республиканцы окончательно распоясаются. При этом использование левой риторики делает демократическую повестку похожей на лозунг «вся власть народу». Впрочем, это не первый случай, когда американские демократы используют околосоциалистическую риторику. Сам же Трамп в это время ездит по стране, лично агитируя за голоса избирателей.

А на внешнем фронте ярким событием стала речь Трампа на Генеральной Ассамблее ООН, где он вновь по «доброй традиции» перечислил врагов Америки. Любопытно, что этот список за год существенно поменялся, в нем, например, не фигурируют Россия и Северная Корея. Интересно, что отвлекло президента США от привычных врагов, заставив его искать искать врагов дополнительных, вроде стран ОПЕК или международного уголовного суда?

Читайте подробности: Америка и её вассалы, или Как Трамп ООН покорял

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