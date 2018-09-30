Рига, 30 сентября, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Если будут реализованы предлагаемые министерством экономики решения по отмене платежей по компоненту обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии, иностранные инвесторы могут обратиться в суд, требуя компенсаций. Об этом сообщает новостной портал Латвии Vesti.lv.

Kenneth C. Upsall Латвия

Минэкономики опубликовало концептуальный доклад, где перечислило комплексные меры по отмене КОЗ, в случае их реализации иностранные инвесторы будут вынуждены принять меры для защиты своих интересов. В том числе, возможно, они будут инициировать судебные разбирательства против латвийского государства в международных судах за нарушения в сфере защиты инвестиций. Расчеты показывают, что общая сумма их требований может превысить миллиард евро.

Иностранные инвесторы уже обратили к премьер-министру Марису Кучинскису с просьбой оценить влияние предлагаемых минэкономики мер на народное хозяйство Латвии и отрасль возобновляемых источников энергии. По их мнению, в отличие от ранее изложенной правительством позиции, министерство в очередной раз предлагает внести существенные изменения в правовые акты, регулирующие механизмы поддержки использования возобновляемых источников энергии — правила кабинета министров № 262 и № 221, усилив их такими мерами, как введение налога на субсидированную электроэнергию, отмена механизма обязательной закупки и введение «зеленых» сертификатов.

Инвесторы, в число которых входят такие энергетические компании, как Fortum, 4Energia, Graanul Invest, Winergy, HoSt Holding B. V. и BaltCap Infrastruktūras fonds, подчеркивают, что в случае, если эти решения будут внедрены, они будут вынуждены обратиться в суд, требуя возмещения не только будущих убытков, к которым приведут изменения в регулировании механизма поддержки использования возобновляемой энергии, но и те, которые повлекли уже предыдущие изменения.