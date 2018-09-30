Киев, 1 октября, 2018, 01:07 — ИА Регнум. Новыми событиями отметились в последние дни отношения Венгрии и Украины. О происходящем в отношениях двух стран рассказывает в своем обзоре украинской региональной прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, в городе Берегово был проведен митинг напротив венгерского консульства; на мероприятии заявляли о том, что Венгрия проводит антиукраинскую политику и уверяли, что высылка одного консула результата не даст: на плакатах были призывы выслать с Украины всех венгерских консулов.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил:

«Пока Украину возглавляет нынешний президент, подстрекательство к ненависти к венграм со стороны украинского государства не прекратится, поскольку президент считает это способом получить определенную общественную поддержку, которая сейчас очень низкая».

Винницкое издание «Реал» назвало это высказывание переходом всех границ дипломатической этики и выразило мнение, что выпад сделан не против президента, а против государства, а «антиукраинская позиция» Будапешта изумляет.

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