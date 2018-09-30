Калуга, 30 сентября, 2018, 16:40 — ИА Регнум. В Калужской области сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального органа внутренних дел подозревают главу сельского поселения Людиновского района в использовании служебного положения в личных целях.

40.мвд.рф Деньги

Как сообщили 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, полицейские предположили, что глава поселения, вступив в сговор с индивидуальным предпринимателем, присвоила бюджетные деньги в сумме 40 тысяч рублей, предназначенные для очистки и ремонта шахтных колодцев одной из деревень.

Кроме того, в ходе изучения хозяйственной деятельности должностного лица оперативники выявили ещё один аналогичный факт. Чиновница также подозревается и в причастности к заключению фиктивного договора подряда на выполнение работ по грейдированию дорог сельского поселения. В данном случае сумма причиненного ущерба составила 44 тысячи рублей.

В этой связи, следственным отделением МОМВД России «Людиновский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

«В настоящее время проводится проверка финансовой документации данного сельского поселения», — подчеркнули в полиции.

Читайте также: Руководителей тамбовской УК обвиняют в хищении 25 млн рублей