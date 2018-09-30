Москва, 30 сентября, 2018, 17:29 — ИА Регнум. В Москве в медиацентре парка «Зарядье» 28 сентября состоялся концерт театра «Новая опера», сообщает корреспондент ИА REGNUM. В концертной программе «Все начинается с любви…» принимали участие солисты Ярослав Абаимов, Сергей Артамонов, Гаяне Бабаджанян, Дмитрий Бобров, Мария Буйносова, Екатерина Петрова, Георгий Фараджев и Полина Шамаева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Екатерина Петрова, сопрано

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гаяне Бабаджанян, меццо-сопрано

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Партия фортепиано- Дмитрий Сибирцев. Сергей Артамонов — лауреат международного конкурса

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Исполнители в ожидании выступления. Сергей Артамонов и Георгий Фараджев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители

Артисты выступили под аккомпанемент пианистов Дмитрия Сибирцева и Анны Ситниковой. Пришедшие в «Зарядье» слушатели отметили хорошую акустику нового зала, а уютная атмосфера и сопровождавшее концерт необычное освещение создали нужное настроение и позволили в полной мере насладиться чистыми сильными голосами исполнителей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Екатерина Петрова, сопрано

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мария Буйносова, сопрано

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мария Буйносова, сопрано

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента культуры столицы Александр Кибовский, что в Москве продали 110 тыс. билетов на концерты в зале «Зарядье» до конца 2018 года.