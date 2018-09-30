Бейрут, 30 сентября, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Информационный ресурс Al-Masdar News сообщил об интервью одного из министров Ливана и одновременно одного из лидеров организации «Хезболла». В интервью ливанской газете Daily Star Мохаммад Фнейш сказал, что «Хезболла» нанесет ответный удар по Израилю, если он ударит по территории Ливана под предлогом уничтожения производств для изготовления ракет.

Sdusyria.org Хезболла

Мохаммад Фнейш отметил, что организация обладает значительным военным потенциалом и способна к ответу на любое нападение Израиля на Ливан. Также он обратил внимание, что ранее в своем выступлении генеральный секретарь «Хезболлы» Саид Хасан Насралла заявил о том, что движение уже располагает современными высокоточными ракетами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 27 сентября с трибуны ООН заявил о наличии в жилых кварталах Бейрута, столицы Ливана, нескольких производств по изготовлению ракет, принадлежащих группировке «Хезболла». В ответ Ливан сделал заявление, что Израиль пытается искусственно создать повод для вооруженной агрессии против Ливана.

Следует отметить, что Тель-Авив обладает значительным военным потенциалом, по сравнению с Бейрутом. У Ливана практически нет никакой системы ПВО, и эта страна беззащитна перед израильскими ВВС, которые в ливанском воздушном пространстве ведут себя как дома. ВВС Израиля входят в пятерку сильнейших военно-воздушных сил мира и имеют в своем составе, по открытым источникам, около 400 истребителей.