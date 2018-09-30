Кливленд, США, 30 сентября, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Представители руководства национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США поставили в известность игрока «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смита, что он будет оштрафован за каждый матч, в котором не будет прикрывать татуировку одного из брендов производящих одежду, которая выколота у него на ноге, сообщает 30 сентября ESPN.

(сс) Keith Allison Джей Ар Смит (справа)

«Мне сказали, что буду оштрафован за каждую встречу, в которой не закрою татуировку», — приводит ESPN слова Джей Ар Смита. Также баскетболист заявил, что чиновники НБА «это что-то немыслимое».

Согласно правилам НБА игрокам ассоциации запрещена демонстрация торговых логотипов на открытых участках тела и волосах.

Стоит отметить, что в 2013 году игравший тогда за баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» защитник Иман Шаперт выбрил у себя на голове логотип одного из производителей одежды, однако после требований НБА ему пришлось сбрить этот знак.