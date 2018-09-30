Пекин, 30 сентября, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Румынская теннисистка Симона Халеп, являющаяся первой ракеткой мира, не смогла доиграть матч против тунисской спортсменки Онс Жабер в первом круге чемпионата WTA, проходящего в Пекине, и была вынуждена сняться с соревнований, сообщает 30 сентября пресс-служба WTA.

(сс) Tatiana Симона Халеп

Первый сет закончился со счетом 1:6 в пользу спортсменки из Туниса, а от второго Симона Халеп отказалась из-за травмированной на прошлой неделе в Ухане спины во время матча первого круга со словачкой Доминикой Цибулковой.

«Я не могу должным образом двигаться из-за боли, я очень переживаю сейчас из-за этой ситуации. Мне грустно, что я не смогла закончить матч», — прокомментировала Халеп сложившуюся ситуацию и добавила, что с ее травмой все будет ясно после медицинского обследования.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российская теннисистка Дарья Касаткина также не смогла завершить матч и вынуждена была сняться с соревнований WTA в Пекине из-за проблем со здоровьем.